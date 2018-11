Amerikaanse rechter pleit dokters vrij die 9 meisjes genitaal verminkten: “Congres overschrijdt grenzen door vrouwenbesnijdenis te verbieden”



23 november 2018

11u47

Bron: Washington Post 6 In de Verenigde Staten heeft een rechter de strafrechtelijke aanklachten tegen twee artsen die een vrouwenbesnijdenis uitvoerden, verworpen. De rechter oordeelde dat het Amerikaanse Congres “de grenzen overschreed” door een wet in te voeren die de procedure verbiedt. De wet tegen vrouwelijke genitale verminking bestaat al twintig jaar.

De twee artsen werden beschuldigd van geslachtsverminking bij negen jonge meisjes. Vier waren afkomstig uit Michigan, de vijf anderen woonden in Illinois en Minnesota. Een vrouwelijke arts voerde de procedure uit, al is vrouwenbesnijdenis al twintig jaar lang verboden in de Verenigde Staten.



Maar Amerikaanse districtsrechter Bernard Friedman leek daar anders over te denken. Hij vond afgelopen week dat het verbod ongrondwettelijk is en niet geregeld kan worden door het Amerikaanse Congres. De wet stelt dat het verboden is om de vrouwelijke genitaliën te verminken. Wanneer dat wel gebeurt, worden zowel de behandelende arts als de ouders verantwoordelijk geacht, in de hoop zo “de onmenselijke praktijk uit te roeien”. Maar beiden zijn in deze zaak vrijgesproken.

De rechter meent immers dat het Congres niet kan bepalen of vrouwenbesnijdenis al dan niet verboden moet worden. Dat zouden alle Amerikaanse staten afzonderlijk moeten doen.



Moslimsekte

Jumana Nagarwala is de vrouwelijke arts die de procedure uitvoerde terwijl Fakhruddin Attar zijn kliniek ter beschikking stelde. Beide artsen zijn overigens lid van een kleine moslimsekte die bekend staat als de Dawoodi Bohra. De sekte kent zijn oorsprong in Azië, maar telt intussen ook heel wat leden in Europa en de VS. Voor hen is de vrouwelijke besnijdenis een belangrijk onderdeel van het geloof.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kon niet worden bereikt voor commentaar, maar een woordvoerster vertelde dat het kantoor van de Amerikaanse procureur de uitspraak van Friedman zal herzien.

Vrouwenbesnijdenis

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is het –zonder medische noodzaak- verwijderen van de schaamlippen en/of clitoris van meisjes en vrouwen. Het wordt door de Verenigde Naties beschouwd als een schending van de mensenrechten, maar de praktijk is nog steeds zeer gebruikelijk voor meisjes in delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes, afkomstig van een 30-tal landen, besneden zijn.

