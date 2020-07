Amerikaanse rechter geeft inheemse bevolking gelijk en verplicht sluiting van omstreden pijplijn kv

Bron: The Guardian, CNBC, Bloomberg 12 Een federale rechter heeft de opdracht gegeven om de Dakota Access-pijplijn af te sluiten in afwachting van een grondige milieu-evaluatie. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van de Standing Rock Sioux, een inheemse stam uit de VS, die al jaren protesteren tegen de controversiële pijpleiding.

De Dakota Access vervoert olie vanuit Noord-Dakota via Zuid-Dakota en Iowa naar Illinois en loopt onder de Missouri-rivier door. De Amerikaanse president Donald Trump gaf in 2017 toestemming voor de aanleg van de pijpleiding, ondanks protesten van de Standing Rock Sioux en milieuactivisten. De Standing Rock Sioux zijn afhankelijk van de Missouri-rivier voor hun watervoorziening en vrezen voor vervuiling door olielekken. Volgens de in Texas gebaseerde oliemaatschappij Energy Transfer Partners LP, de eigenaar van de Dakota Access, is de pijpleiding veilig.

Rechter James Boasberg oordeelde vandaag dat de pijplijn binnen 30 dagen, dus tegen 5 augustus, moet afgesloten worden. Volgens Boasberg blijft de pijpleiding “bijzonder controversieel” in het licht van de federale milieuwetgeving en is er een uitgebreider onderzoek naar de impact op het milieu nodig dan het onderzoek dat werd uitgevoerd door het ingenieurskorps van het Amerikaanse leger.



In december 2016 besloot de Obama-administratie om geen vergunning af te leveren voor de aanleg van de pijpleiding onder de Missouri-rivier en ze gaf de opdracht tot een uitgebreid milieu-onderzoek om alternatieve routes te bekijken en de impact van de pijpleiding op de rechten van de stam te onderzoeken. Maar al in zijn eerste week als president gaf Trump groen licht voor de pijpleiding en de constructie ervan werd in juni 2017 afgerond.

“Vandaag is een historische dag voor de Standing Rock Sioux-stam en de vele mensen die ons hebben gesteund in de strijd tegen de pijpleiding”, zegt Mike Faith, voorzitter van de stam, in een verklaring. “Deze pijpleiding had hier nooit gebouwd mogen worden. We hebben hen dat van bij het begin gezegd.”