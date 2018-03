Amerikaanse rechter eist kankerwaarschuwing op Starbuckskoffie lva

30 maart 2018

02u52

Bron: Reuters 0 In het Amerikaanse Los Angeles heeft een rechter voor de staat Californië beslist dat de koffieproducten van Starbucks en andere koffiebedrijven een label moeten krijgen dat waarschuwt voor kankergevaar.

De beslissing kwam woensdag nadat Starbucks, Dunkin' Donuts en een 90-tal andere koffieverkopers er niet in waren geslaagd aan te tonen dat de chemische stof in hun koffie die ontstaat tijdens het brandingsproces, acrylamide, geen gevaar vormt voor de gezondheid.

De koffiebedrijven werden voor het eerst aangeklaagd in 2010 door de Californische Raad voor Onderwijs en Onderzoek naar Toxinen (CERT). Aangezien de koffie van onder andere Starbucks hoge waarden aan acrylamide bevat en acrylamide een toxische en kankerverwekkende stof is, moeten er waarschuwingslabels worden voorzien, aldus de Raad, die bezorgd is om de gezondheid van miljoenen mensen die hun koffie dagelijks consumeren.

De bedrijven kunnen nog tot 10 april in beroep gaan.