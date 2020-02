Amerikaanse rechtbank keurt miljardenfusie T-Mobile en Sprint goed YV

11 februari 2020

17u06

Bron: Belga, NYT 0 De Amerikaanse telecomoperatoren T-Mobile en Sprint mogen samensmelten. Een Amerikaanse rechtbank heeft de bezwaren van verschillende Amerikaanse autoriteiten over mogelijke concurrentieverstoring van tafel geveegd. De deal was bij de aankondiging ervan in 2018 liefst 26 miljard dollar waard.

T-Mobile en Sprint zijn de derde en vierde grootste operator in de Verenigde Staten. De rechter denkt niet dat de fusie de concurrentie tussen de netwerken zal verstoren. De samensmelting stootte op protest van verschillende staten die vreesden dat de fusie zou zorgen voor duurdere abonnementen.

“T-Mobile heeft zich in het voorbije decennium gepositioneerd als een uitdager die de twee grootste spelers (AT&T en Verizon) in de sector heeft doen veranderen in het voordeel van de consument”, stelde de rechter.

Om de deal goedgekeurd te krijgen, hebben T-Mobile en Sprint delen van hun activiteiten verkocht aan Dish, dat op zijn beurt een nieuwe uitdager kan worden van de drie grote netwerken.