Amerikaanse professoren raken in de prostitutie door armoede ESA

12u47

Bron: The Guardian 0 thinkstock Illustratiebeeld Adjunct-professoren in de VS hebben het financieel heel moeilijk: velen hebben moeite om hun rekeningen te betalen door alleen les te geven, anderen zijn dakloos. Daarom moeten veel proffen een tweede beroep zoeken, waarbij sommigen in de prostitutie belanden. "Ik dacht, ik heb al one-night-stand gehad, hoe erg kan het zijn?", zegt een professor van middelbare leeftijd die deeltijds aan sekswerk doet. Dat schrijft The Guardian.

In de VS werken adjunct-professoren vaak lange uren en krijgen ze weinig betaald, zonder de zekerheid van een vast contract. Professoren in de prostitutie zijn eerder uitzondering dan regel, maar een tweede job zoeken bovenop de vele uren lesgeven en (onbetaald) lessen voorbereiden is geen uitzondering.

Een anonieme professor van middelbare leeftijd zei tegen The Guardian dat ze niet genoeg verdient om haar rekeningen te betalen, dus stapte ze in de prostitutie. "Ik ben zeer toegewijd aan mijn job om de nieuwe generatie te helpen kritische denkers te worden", zegt ze. "Ik ben daar goed in en ik hou van mijn job. Het breekt mijn hart dat lesgeven niet zoveel verdient als ik vind dat het zou moeten."

James-Penney (54) is een professor en dakloos. Ze werkt aan een instituut in Silicon Valley, waar de huurprijzen veel te hoog zijn voor haar. Zij en haar man Jim (64) wonen in hun auto. Jim was een truckchauffeur, maar kan door gezondheidsproblemen niet meer werken, waardoor het koppel alleen op het loon van James-Penney kan terugvallen. "Wanneer mijn studenten klagen over daklozen, zeg ik hen dat ze naar iemand kijken die dakloos is", zegt ze. "Meestal wordt het dan stil in het lokaal."

Schaamte

Een vierde van de halftijdse academici in de VS is afhankelijk van overheidssteun zoals voedselbanken om te overleven. Bovendien vinden privé-instellingen halftijdse professoren interessant: ze zijn goedkoper dan voltijdse werkkrachten, ze krijgen geen steun voor hun persoonlijk onderzoek en hun uren kunnen gelimiteerd worden waardoor ze niet genoeg lesgeven om een ziekteverzekering te krijgen. Op die manier besparen instellingen duizenden dollars per professor per jaar.

Caprice Lawless (65) moet haar huis noodgedwongen verhuren aan 3 huisgenoten om haar rekeningen te kunnen betalen. "Veel collega's zijn onterecht beschaamd", zegt ze. "Mijn collega's nemen hun armoede persoonlijk op, alsof ze gefaald hebben. Ik blijf tegen hen zeggen: 'jij hebt niet gefaald, het is het systeem dat jou heeft laten stikken'".