Amerikaanse priester die ruim 500 kerkgangers de hand schudde, besmet met coronavirus Redactie/IB

10 maart 2020

03u59

Bron: AD 0 Bij een Amerikaanse priester, die de afgelopen weken meer dan 500 kerkgangers de hand heeft geschud, is het coronavirus vastgesteld. Honderden mensen hebben het advies gekregen om zichzelf in quarantaine te plaatsen. De kerk is gesloten.

De voorganger, Timothy Cole van Christ Church Episcopal in Georgetown in Washington DC, is opgenomen in het ziekenhuis, nadat zaterdag het coronavirus bij hem werd vastgesteld. Gemeenteambtenaren proberen sindsdien alle kerkgangers op te sporen die op 24 februari of tussen 28 februari en 3 maart de kerk hebben bezocht, zo schrijft The Independent. Zij worden verzocht om zichzelf twee weken lang in quarantaine te plaatsen.

Volgens priester Crystal Hardin zijn uit voorzorg alle activiteiten, inclusief de kerkdiensten, “tot nader order geannuleerd”. Het is voor het eerst sinds een brand in de negentiende eeuw dat de kerk zijn deuren moet sluiten.

In een e-mail aan zijn parochianen schreef Cole dat het naar omstandigheden goed met hem gaat: “Ik ontvang uitstekende zorg en ben in goede omstandigheden. Ik blijf de komende 14 dagen in quarantaine met de rest van mijn familie.” Cole is sinds 2016 priester in de kerk.

In de Verenigde Staten zijn tot dusverre 22 mensen overleden aan het virus. Meer dan 500 mensen zijn besmet geraakt.