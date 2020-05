Amerikaanse priester besproeit kerkgangers met wijwater op afstand NLA

17 mei 2020

17u57

Bron: BuzzFeed 0 Priester Tim Pelc (70) uit de Amerikaanse staat Michigan heeft er een manier op gevonden om kerkgangers met wijwater te zegenen: met een waterpistooltje schiet hij het op automobilisten die voor de kerk stoppen.

De foto’s dateren van met Pasen. “Het idee was om dan iets voor de kinderen van de parochie te doen, omdat ze dit jaar een ander soort Pasen moesten vieren. Op die manier kon ik toch iets voor hen doen én mij tegelijk aan de maatregelen houden”, zegt Pelc tegen BuzzFeed News.

De Facebookpost werd wereldwijd geliket en gedeeld. “Zelfs in het Vaticaan is de foto gezien. Daar maakte ik me eerst zorgen over, maar ik heb tot nu toe nog niets van hen gehoord.”



