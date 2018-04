Amerikaanse presidentsvrouw Barbara Bush (92) overleden: "Ze hield ons tot het einde aan het lachen" IB

18 april 2018

01u51

Bron: Reuters 6 In de Verenigde Staten is voormalig first lady Barbara Pierce Bush overleden. De vrouw werd 92 jaar oud en was de echtgenote van de Amerikaanse president George H.W. Bush, met wie ze 73 jaar getrouwd was. Dat meldt de familie van Bush via een persbericht.

Barbara Bush kampte al geruime tijd met haar gezondheid. Ze werd al decennialang behandeld voor de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte die de schildklier aantast, en kampte met hartproblemen. Zo onderging ze in 2009 een operatie aan de aortaklep. Bovendien leed ze aan COPD (chronic obstructive pulmonary disease), een chronisch obstructieve longziekte.

Afgelopen weekend werd bekend dat de echtgenote van oud-president George H. W. Bush zich niet langer medisch zou laten behandelen en zich zou beperken tot comfortverzorging. Haar familie meldde toen dat "ze wordt omringd door een gezin waar ze dol op is. Ze waardeert de vele lieve berichten en vooral de gebeden die ze ontvangt." Barbara Bush werd naar verluidt verzorgd in haar huis in Houston.

Barbara Pierce trouwde in 1945 met George H. W. Bush, die ze op 16-jarige leeftijd leerde kennen tijdens een dansfeest in Andover, in de staat Massachusetts. Ze kregen zes kinderen: George, Robin, John (beter bekend als 'Jeb'), Neil, Marvin en Dorothy. Het huwelijk duurde maar liefst 73 jaar, langer dan eender welk ander presidentieel echtpaar. Haar oudste zoon George W. Bush zat van 2001 tot 2009 in het Witte Huis. Echtgenoot George H. W. Bush was van 1989 tot 1993 aan de macht. Hij zei gelukkig te zijn dat hij Barbara als moeder had. "Zij hield ons scherp en hield ons tot het einde aan het lachen."

Liberale kijk

De Republikeinse was een van de meest populaire presidentsvrouwen in de Amerikaanse geschiedenis en viel onder meer op door haar liberale kijk op sociale kwesties. Zo was ze pro-abortus en zette ze zich in voor vrouwenrechten. Tijdens de presidentscampagnes van haar man presenteerde ze zich een grootmoederfiguur, een rol die ze als first lady bleef spelen. Als presidentsvrouw zette zich vooral in voor het promoten van geletterdheid.

Barbara Bush was echter niet alleen een presidentsvrouw, maar ook een presidentsmoeder, iets wat maar één andere vrouw haar ooit voordeed: Abigail Adam was de vrouw van de tweede president John Adams en moeder van de zesde president John Quincy Adams.

"Pleitbezorger van de Amerikaanse familie"

Huidig president Trump uitte in een gezamenlijke mededeling met zijn first lady Melania Trump al zijn medeleven met de familie en vrienden van Barbara Bush. "Als een vrouw, moeder, grootmoeder, militaire echtgenote, en voormalige first lady, was mevrouw Bush een pleitbezorger van de Amerikaanse familie. Onder haar grootste verwezenlijkingen is het erkennen van het belang van geletterdheid als een fundamentele familiale waarde, die bevorderd en beschermd moet worden", luidt het. "Ze zal nog lang worden herinnerd voor haar sterke toewijding aan het land en het gezin, die ze beide onuitputtelijk diende."

My grandmother's entire life was focused on others. For my grandfather, she was his top adviser and confidante. For her family, she was a steady, loving and guiding hand. And for her country, she was an inspiration and an example for all. 1/2 George P. Bush(@ georgepbush) link

My grandmother didn't just live life; she lived it well. And the sorrow of her loss is softened by the knowledge of her impact on our family and our country. I will miss you, Ganny—but know we will see you again. 2/2 George P. Bush(@ georgepbush) link

Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory. Bill Clinton(@ BillClinton) link

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj Barack Obama(@ BarackObama) link

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4NzyjxqAFM Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc Jim McGrath(@ jgm41) link