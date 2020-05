Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden ontkent seksuele aanranding NLA

01 mei 2020

14u13

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft stelling genomen tegen beschuldigingen aan zijn adres over seksuele aanranding.

“Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd”, zei Biden in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageert op de beschuldigingen. Later op de dag doet hij dat in een vraaggesprek met televisiestation MSNBC.

De 77-jarige voormalige vicepresident van de VS wordt door Tara Reade, een ex-medewerkster van het Witte Huis, ervan beschuldigd haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast.

Ze heeft ruim een maand geleden de beschuldigingen geuit, maar volgens een aantal Amerikaanse media zijn er geen aanwijzingen gevonden die haar verhaal ondersteunen. Reade zou destijds al over het incident hebben geklaagd.

Biden zei dat er in de archieven van de Senaat documenten over de vermeende incidenten zouden moeten zijn, als die hadden plaatsgevonden.

Hij zei wel te wensen dat er een goed onderzoek komt naar de beschuldigingen van Reade. “Vrouwen moeten waardig en met respect worden behandeld en niet het zwijgen opgelegd.”

Biden wil het in november in de presidentsverkiezingen opnemen tegen de Republikeinse president Donald Trump die op herverkiezing hoopt.