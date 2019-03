Amerikaanse presidentskandidaat Beto O’Rourke haalt recordbedrag op binnen 24 uur

Redactie

18 maart 2019

14u48

Bron: AD

0

Amper een etmaal nadat hij bekend had gemaakt kandidaat te zijn voor het Amerikaans presidentschap heeft Democratisch politicus Beto O'Rourke (46) al meer dan 6 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) ontvangen van donoren. Het gaat vrijwel geheel om giften van particulieren, meldt The New York Times.