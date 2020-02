Amerikaanse president reageert met "Trump 4eva"-video na vrijspraak RL

06 februari 2020

00u19

Bron: Belga, Twitter 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een video op Twitter gereageerd nadat hij in de Senaat is vrijgepleit van zowel machtsmisbruik als belemmeren van onderzoek naar machtsmisbruik. Hij kondigde ook aan dat hij donderdag officieel zal reageren.

In de 30 seconden durende video is Trump te zien voor posters van herverkiezingscampagnes waarop het jaar telkens oploopt, tot in de verre toekomst. Op het einde verschijnt de boodschap "Trump 4eva" (Trump forever). Op de video is het klassieke muziekstuk "In the Hall of the Mountain King" gemonteerd.

Nog via Twitter laat Trump weten dat hij donderdag om 12 uur lokale tijd (18 uur Belgische tijd) een speech zal geven aan het Witte Huis. Hij zal "de overwinning van het land op de impeachment hoax bespreken", klinkt het.

Het Witte Huis is tevreden met de vrijspraak van Trump. Het noemde het proces opnieuw een "heksenjacht" die georkestreerd was door zijn Democratische tegenstanders. "De president is verheugd dat dit hoofdstuk met het beschamend gedrag van de Democraten afgesloten kan worden. Hij is vastbesloten zijn werk voor het Amerikaanse volk in 2020 en daarna verder te zetten", stelt woordvoerder Stephanie Grisham in een mededeling.