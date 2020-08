Amerikaanse post vreest dat “briefstemmen niet op tijd zullen aankomen voor telling presidentsverkiezingen” NLA

15 augustus 2020

15u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse post (USPS) heeft gewaarschuwd dat mogelijk miljoenen brieven, waarin Amerikanen hun stem uitbrengen, niet op tijd zullen aankomen voor telling na de presidentsverkiezingen van 3 november. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC gisteren bericht.

In brieven aan minstens vijftien staten doorheen het land heeft de postdienst vorige maand gezegd dat "sommige deadlines ongerijmd zijn met de normen voor bezorging" die de Amerikaanse post hanteert.

Naar verwachting zal vanwege de coronapandemie een recordaantal mensen per brief stemmen. Volgens een peiling zou drie kwart van de Republikeinen naar het stemlokaal trekken, meer dan de helft van de Democraten zou per brief stemmen.

Stemmen onderdrukken

Critici hebben het nieuwe hoofd van de USPS, een loyale aanhanger van de Republikeinse president Donald Trump, vertraging in de bezorging verweten.

Het staatshoofd heeft zelf herhaaldelijk gezegd, zonder bewijzen voor te leggen, dat massaal briefstemmen tot fraude leidt en zijn Democratische rivaal Joe Biden bevoordeelt. Hij kondigde donderdag ook aan bijkomende financiering van USPS te blokkeren, wat tot nieuw gehakketak met de Democraten leidde.

Zelfs voormalig president Barack Obama mengde zich in het debat. Hij bekritiseerde de "pogingen tot ondermijning van de verkiezingen" vanwege zijn opvolger. Trump is volgens Obama "meer bezorgd om het stemmen te onderdrukken dan het (corona)virus te onderdrukken.”

Private diensten zoals Fedex en UPS weigeren in te gaan op verzoeken de druk op USPS te verlagen, aldus nog de BBC. Die meldde ook dat USPS zou zijn begonnen met sorteermachines te verwijderen die normaal voor de verkiezingen zouden dienen.