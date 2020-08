Amerikaanse post vreest dat “briefstemmen niet op tijd zullen aankomen voor presidentsverkiezingen”, critici zien opzettelijke vertragingsmanoeuvres NLA HLA

15 augustus 2020

22u59

Bron: Belga, Business Insider 2 De Amerikaanse post (USPS) heeft gewaarschuwd dat mogelijk miljoenen brieven, waarin Amerikanen hun stem uitbrengen, niet op tijd zullen aankomen voor telling na de presidentsverkiezingen van 3 november. Tegenstanders beweren dat de topman van USPS, een medestander van president Donald Trump, de postbezorging opzettelijk vertraagt door allerlei kostenbesparende maatregelen op te leggen.

In brieven aan minstens vijftien staten doorheen het land heeft de postdienst vorige maand gezegd dat "sommige deadlines ongerijmd zijn met de normen voor bezorging" die de Amerikaanse post hanteert.

Naar verwachting zal vanwege de coronapandemie een recordaantal mensen per brief stemmen. Volgens een peiling zou drie kwart van de Republikeinen naar het stemlokaal trekken, meer dan de helft van de Democraten zou per brief stemmen.

Vertragingsmanoeuvres

Critici verwijten de nieuwe topman van USPS, Louis DeJoy, opzettelijke vertraging in de bezorging. Dejoy is een loyale aanhanger van de Republikeinse president Donald Trump en kondigde recent enkele kostenbesparende maatregelen aan die volgens tegenstanders bedoeld zijn om het stemmen per post te bemoeilijken. Verschillende managers werden ontslagen, er werden postsorteermachines uit dienst genomen en postbodes mogen niet langer overuren kloppen, waardoor de bezorging van de post vertraging oploopt.

Zaterdagochtend verzamelde een groep demonstranten aan de woning van Dejoy in Washington, waar ze een ‘luid protest’ hielden tegen de besparingsmaatregelen. De betogers riepen slogans als “Sta op en vecht terug” en sloegen op trommels en potten en pannen. De voordeur van het huis van de postbaas werd volgehangen met nagemaakte stembrieven.

Trump heeft zelf herhaaldelijk gezegd, zonder bewijzen voor te leggen, dat massaal briefstemmen tot fraude leidt en zijn Democratische rivaal Joe Biden bevoordeelt. Hij kondigde donderdag ook aan bijkomende financiering van USPS te blokkeren, wat tot nieuw gehakketak met de Democraten leidde.

Zelfs voormalig president Barack Obama mengde zich in het debat. Hij bekritiseerde de "pogingen tot ondermijning van de verkiezingen" vanwege zijn opvolger. Trump is volgens Obama "meer bezorgd om het stemmen te onderdrukken dan het (corona)virus te onderdrukken.”