Amerikaanse politieman die ontslagen werd omdat hij niet op verdachte wou vuren, krijgt 175.000 dollar ADN

13 februari 2018

08u46

Bron: Belga, The Guardian 0 Een lokale politieagent uit West-Virginia, in het oosten van de VS, die ontslagen werd omdat hij een gewapende, zwarte verdachte weigerde neer te schieten, ontvangt 175.000 dollar schadevergoeding vanwege ongerechtvaardigd ontslag.

De Organisatie voor de Verdediging van Burgerrechten (ACLU) van West-Virginia maakte gisteren bekend dat de stad Weirton, waar de politieagent werkte, een minnelijke schikking sloot van 175.000 dollar met de politieagent, om een proces te vermijden.

Op 6 mei 2016 moest Stephen Mader, een vroegere soldaat, tussenbeide komen in een echtelijke ruzie. Toen de blanke politieman van 27 jaar aankwam, zag hij de "zichtbaar ontredderde" verdachte R.J. Williams met zijn armen op zijn rug, zegt ACLU. Mader vroeg hem zijn handen te laten zien, waarna de man gehoorzaamde en hij toonde dat hij een vuurwapen had. De politieman vroeg hem zijn wapen weg te gooien, wat de verdachte weigerde te doen. In de plaats daarvan vroeg hij op hem te schieten, zegt ACLU, die de politieman in de procedure begeleidde.

Hij was niet boos, niet agressief. Deze man was depressief Agent Stephen Mader

"Ik ga niet op je schieten"

"In plaats van te schieten, gebruikte Mader zijn militaire training en probeerde hij de situatie te kalmeren", zegt ACLU. "Hij praatte rustiger, keek Williams in de ogen en zei hem: 'Ik ga niet op je schieten, broer, ik ga niet op je schieten'."

"Hij was niet boos, niet agressief", verklaarde Mader eerder aan The Guardian. "Hij wilde helemaal geen wapen gebruiken. Hij richtte het ook nooit naar mij. Ik zag hem niet als een bedreiging. Deze man was depressief."

Maar terwijl Mader onderhandelde met de verdachte, kwamen er twee andere politieagenten aan. R.J. Williams richtte zijn wapen naar een van hen, die hem ter plekke vier keer beschoot en hem doodde. Het wapen van de verdachte bleek niet geladen.

Geen enkele politieman zou ooit zijn job mogen verliezen - of zijn naam besmeurd zien worden - omdat hij ervoor kiest te praten in plaats van een burger dood te schieten Advocaat Timothy O'Brien

De politieke verantwoordelijken van de stad Weirton beschuldigden Mader ervan "ter plaatse verstijfd te zijn", een van de redenen waarom hij werd ontslagen. De politieman die Williams doodschoot, werd ongemoeid gelaten.

"Geen enkele politieman zou ooit zijn job mogen verliezen - of zijn naam besmeurd zien worden - omdat hij ervoor kiest te praten in plaats van een burger dood te schieten", zei de advocaat van Mader Timothy O'Brien na de schikking.