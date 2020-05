Exclusief voor abonnees

Amerikaanse politiek belandt op een cruciaal punt in de geschiedenis: hoe onschendbaar is Trump?

Michael Persson

13 mei 2020

11u30

Bron: de Volkskrant

0

Staat de president boven de wet? Dat is in essentie de vraag waarover het Amerikaanse hooggerechtshof zich sinds dinsdag buigt. De uitspraak, die in de zomer wordt verwacht, vormt de climax van Trumps eerste ambtstermijn.