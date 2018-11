Amerikaanse politieagenten delen vandaag geen boetes uit maar kalkoen Redactie

22 november 2018

Het is vandaag Thanksgiving in de Verenigde Staten. Een belangrijke feestdag waarbij traditiegetrouw kalkoen gegeten wordt. Daar wouden de politieagenten in Westland, in de staat Michigan, op inspelen. Mensen die berispt worden krijgen geen boete vandaag. In plaats daarvan delen de politieagenten kalkoen uit. Dat zagen deze burgers alvast niet aankomen.