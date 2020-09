Amerikaanse politieagent vervolgd na doodschieten zwarte vrouw jv

23 september 2020

21u46

Bron: ANP/AFP 0 Een Amerikaanse politieagent wordt vervolgd na de dood van een zwarte vrouw door politiekogels. De dood van de 26-jarige Breonna Taylor leidde tot heel wat ophef.

Brett Hankison en twee collega's waren in maart betrokken bij de schietpartij in haar woning in Louisville in de staat Kentucky. De agent zou de buren van Breonna Taylor moedwillig in gevaar hebben gebracht, aldus de aanklacht in de strafzaak. De twee collega's worden niet vervolgd, melden Amerikaanse media.

De agenten in burger schoten de ziekenhuismedewerkster dood bij een inval op zoek naar drugs. Haar vriend had geschoten op de agenten. Hij dacht dat ze inbrekers waren, zei hij later. Er werden geen drugs gevonden. De aangeklaagde politieman is in juni ontslagen en de andere twee zijn overgeplaatst.



De nabestaanden van Taylor kunnen al rekenen op een forse schadevergoeding. De stad beloofde ruim 10 miljoen euro in de aparte zaak die de familie had aangespannen.

De dood van Taylor speelde een rol bij de jongste golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten.