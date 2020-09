Amerikaanse politieagent die zwarte man in elkaar sloeg ontslagen wegens “buitensporig geweld” HLA

14 september 2020

13u55

Bron: BBC, ABC News 2 In de Verenigde Staten is opnieuw verontwaardiging ontstaan nadat videobeelden zijn opgedoken waarin te zien is hoe agenten buitensporig geweld gebruiken tegen een zwarte man. In de video is te zien hoe een agent de zwarte Roderick Walker hardhandig tegen de grond heeft gewerkt en hem vervolgens enkele rake klappen in het gezicht geeft. De agent in kwestie werd intussen ontslagen wegens het gebruik van “buitensporig geweld” en er wordt een gerechtelijk onderzoek geopend naar de feiten. De familie van Walker, die na het incident werd aangehouden, eist dat de man onmiddellijk wordt vrijgelaten.



De 26-jarige Roderick Walker zat vrijdag samen met zijn vriendin, hun vijf maanden oude baby en Walkers 5-jarige stiefzoon in een wagen in Atlanta, toen de politie hen aan de kant zette vanwege een kapot achterlicht. De agenten vroegen Walker, die als passagier in de wagen zat, om zijn identificatiebewijs. De man, die geen identiteitsbewijs bij zich had, vroeg aan de agenten waarom hij zijn papieren moest tonen, ook al zat hij niet achter het stuur. “Die vraag was niet naar de zin van de agenten”, vertelt Shean Williams, advocaat van Walker, in een verklaring. “De agenten eisten dat Walker uit de wagen zou stappen. Al snel liep het uit de hand en werd hij tegen de grond geslagen, werd een stroomstootwapen gebruikt, en werd hij zo goed als doodgeslagen. Daarna werd hij naar de cel gebracht", klinkt het. Volgens de advocaat verloor Walker tijdens het incident minstens twee keer het bewustzijn.

In de videobeelden van het incident is te zien hoe Walker op de grond ligt met twee agenten bovenop hem. Eén van de agenten geeft de man herhaaldelijk een vuistslag in het gezicht. Er is te horen hoe zijn vriendin in paniek schreeuwt naar de agenten: “Hij zegt dat hij niet kan ademen.” Eén van de agenten verklaarde achteraf dat Walker hem had gebeten, maar dat klopt niet volgens diens advocaat. “Deze video toont jammer genoeg nog maar eens een incident waarbij de mensenrechten van een zwarte Amerikaanse man geschonden worden door politieagenten die als taak hebben mensen te beschermen”, zegt Walkers advocaat.

“Buitensporig geweld”

In een verklaring kondigde de lokale politiechef zondag het ontslag aan van de agent die Walker in het gezicht slaat. “De agent die Roderick Walker herhaaldelijk heeft geslagen, wordt ontslagen wegens het overmatig gebruik van geweld”, klinkt het in een mededeling. Er wordt ook een gerechtelijk onderzoek gestart naar het incident.

Walker, die volgens ABC News wordt aangeklaagd wegens weerspannigheid en slagen en verwondingen aan een agent, blijft inmiddels in de cel. Volgens zijn advocaat zijn deze aanklachten “lichtzinnig” en moet de man onmiddellijk worden vrijgelaten. “Roderick zou niet in de gevangenis zitten zonder deze onwettige arrestatie die zijn grondrechten ernstig heeft geschaad”, klinkt het. De politiechef verklaarde echter dat de aanhouding van Walker bevestigd blijft, aangezien er een arrestatiebevel op zijn naam stond wegens geweld tegen kinderen en het bezit van vuurwapens.

‘Black lives matter’

In de Verenigde Staten woedt al maandenlang hevig protest tegen politiegeweld. Na de dood van George Floyd, een zwarte man die om het leven kwam bij een gewelddadige arrestatie, werden wereldwijd ‘Black Lives Matter’-protesten gehouden. Eind augustus laaide het protest opnieuw op nadat Jacob Blake meermaals in de rug werd geschoten en verlamd raakte bij een arrestatie in Kenosha. Begin september doken beelden op waarbij een zwarte man om het leven kwam nadat agenten bij zijn arrestatie een kap over zijn hoofd hadden getrokken en hem minutenlang tegen de grond hielden.



