Amerikaanse politie zoekt vrouw die opzettelijk op baby in kinderwagen hoestte Joeri Vlemings

23 juni 2020

12u37

Bron: Fox News 0 De politie van San Jose in Californië heeft een filmpje online gezet om een vrouw op te sporen die opzettelijk een paar keer op een baby van amper 1 jaar heeft gehoest. Het incident vond op 12 juni plaats in een filiaal van Yogurtland, een Amerikaanse keten die bevroren yoghurt uit automaten aanbiedt.

Volgens de politie was de verdachte boos omdat de mama van de baby, Mireya Mora, niet voldoende afstand hield in de huidige coronatijden. Mireya Mora verklaarde dat de verdachte vrouw haar begon lastig te vallen omdat ze Spaans sprak, haar moedertaal.

De geagiteerde vrouw trok haar mondmasker naar beneden, ging over het ventje in de kinderwagen hangen en hoestte twee à drie keer op hem.



De bewakingscamera’s van Yogurtland hebben het voorval, dat dateert van vrijdag 12 juni rond 17.25 uur, opgenomen. De politie heeft nu de video verspreid om de verdachte op te sporen. Het zou gaan om een vrouw van in de zestig.