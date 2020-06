Amerikaanse politie weer in opspraak door dood zwarte man na arrestatie: “I can’t breathe” Stijn Fraeters

12 juni 2020

10u28 16 De Amerikaanse politie van Oklahoma City (VS) heeft bodycam-videobeelden vrijgegeven van een arrestatie van een gewapende zwarte man. Dat deed het onder druk van de plaatselijke Black Lives Matter-groep en verschillende media. De feiten dateren al van vorig jaar maar zijn brandend actueel. De politie achtervolgt Derrick Elliot, een gewapende zwarte man. De agenten weten hem op de grond te werken en te boeien. Tijdens de arrestatie zegt Elliot herhaaldelijk: “Ik kan niet ademen”. Elliot verliest het bewustzijn. Hij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis maar overlijdt daar niet veel later.



In het autopsierapport van Elliot staat te lezen dat Elliot waarschijnlijk overleed aan de gevolgen van een ingeklapte long. De autopsie toonde ook aan dat de man hartproblemen had en aan astma leed. De gelijkenissen met de arrestatie van George Floyd zijn frappant. Floyd overleed op 25 mei dit jaar, nadat een agent hem tijdens zijn arrestatie minutenlang verstikte. Ook hij sprak dezelfde boodschap die ondertussen op ontelbare protestborden en muren is geklad: “I can’t breathe.”

Het verschil met Floyd is de impact van de arrestatie op de agenten zelf. De politie-agenten betrokken bij Floyd zijn aangehouden en wachten nu op hun proces. De agenten betrokken bij Elliot werden, raar maar waar, vrijgesproken op basis van het nochtans duidelijke autopsierapport. De ‘Black Lives Matter’-beweging hoopt met de vrijgave van de bewuste beelden daar toch nog verandering in te brengen.