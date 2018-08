Amerikaanse politie tasert 87-jarige vrouw die paardenbloemen aan het afsnijden was ADN

16 augustus 2018

15u21

Bron: CBS News, ABC News 8 In de Amerikaanse staat Georgia heeft de politie een bejaarde vrouw getaserd. Een geoorloofde actie volgens het korps, overdreven politiegeweld volgens de familie van de vrouw. “Als drie agenten een 87-jarige vrouw niet de baas kunnen, moet je er toch eens aan denken om je badge aan de haak te hangen”, stelt haar misnoegde schoonzoon.

Het incident vond afgelopen vrijdag plaats in Chatsworth. Drie agenten snelden ter plaatse na een melding dat er een oude vrouw met een mes rondliep op privéterrein. De dame wilde niet vertrekken en leek geen Engels te spreken.

Toen de agenten arriveerden en de vrouw aanmaanden het mes te laten vallen, reageerde ze niet. Volgens een van de agenten probeerde hij haar na meerdere aansporingen nog eens duidelijk te maken wat ze van haar wilden, door zijn eigen zakmes te nemen en het op de grond te gooien. Omdat de 87-jarige nog steeds niet reageerde en bovendien met het mes in de hand dichterbij kwam, haalde een agent zijn taser boven. Martha Al-Bishara viel stuiptrekkend op de grond. Na enkele uren in de cel werd ze weer vrijgelaten.

Volgens de politie was het gebruik van de taser gerechtvaardigd. “Een 87-jarige vrouw met een mes kan nog steeds een agent verwonden”, stelt politiechef Josh Etheridge. “Het was de laagste vorm van geweld die we konden gebruiken om de dreiging op dat moment te stoppen”, klinkt het. “En dat was de bedoeling. Niemand wil iemand taseren, zeker niet een 87-jarige vrouw. Maar als er dan toch geweld moet gebruikt worden, dan gebruik je minimaal geweld.” De politie heeft een intern onderzoek ingesteld.

Paardenbloemen

De familie van Martha is woest. De vrouw was enkel maar in de buurt van haar woning wat paardenbloemen aan het afsnijden met een keukenmes, klinkt het. Dat lijkt bevestiging te vinden in de oorspronkelijke melding bij de politie. “Het lijkt erop dat ze naar iets op zoek is, naar planten of zoiets om af te snijden. Ze heeft ook een zak bij”, klonk het in de oproep naar 911.

Haar familie wijst erop dat de oorspronkelijk Syrische vrouw inderdaad amper Engels spreekt en dat de politie geduldiger had moeten zijn. “Dit is gewoonweg belachelijk”, zegt kleinzoon Timothy Douhne. “Als de agenten rustig waren geweest, was dit niet gebeurd. Ze heeft me verteld dat ze de hele tijd naar hen glimlachte om te tonen dat ze geen bedreiging vormde. En ze kwam dichterbij om beter contact te leggen. Maar toen taserden ze haar.”

“Als drie agenten een 87-jarige vrouw niet de baas kunnen, moet je er toch eens aan denken om je badge aan de haak te hangen”, stelt haar misnoegde schoonzoon Solomon Douhne. Volgens kleindochter Martha Douhne is haar oma naar omstandigheden "oké". "Maar ze slaapt slecht en is heel nerveus om naar buiten te gaan. Ze voelt zich enorm slecht bij de hele situatie en weent vaak."