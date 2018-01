Amerikaanse politie schoot in 2017 987 mensen dood ADN

19u25

Bron: Belga 8 AP Archiefbeeld van een protest tegen politiegeweld. Amerikaanse politieagenten hebben vorig jaar 987 mensen doodgeschoten, van wie er 68 ongewapend waren. Dat blijkt uit vandaag door de krant de Washington Post gepubliceerd cijfermateriaal.

Dat zijn er een twintigtal meer dan in 2016, maar acht minder dan in 2015. De politie doodde vorig jaar minder Afro-Amerikanen dan in 2016, maar het percentage zwarte mannelijke doden blijft buitenproportioneel: 22 procent, terwijl de Afro-Amerikanen slechts zes procent van de bevolking uitmaken.

Sinds 2015 houdt de krant de statistieken van schietpartijen waarbij agenten betrokken zijn bij. De krant baseert zich op plaatselijke persberichten, officiële publicaties en sociale media. Volgens de FBI werden in 2017 46 agenten gedood tijdens het uitoefenen van hun functie. Het jaar daarvoor waren dat er 66.