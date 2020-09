Amerikaanse politie schiet autistische tiener neer Redactie

08 september 2020

22u25

In de Verenigde Staten is een autistische jongen (13) zwaargewond geraakt, nadat hij werd neergeschoten door de politie. Het was de moeder van het kind die de politie van Salt Lake City had gebeld, omdat haar zoon een crisis doormaakte en ze hulp nodig had om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.

Golda Barton zou aan de hulpdiensten hebben gezegd dat haar zoon Linden Cameron door zijn aandoening schreeuwde en zich opwond, maar niet gewapend was.

Toen de agenten ter plaatse kwamen zette de 13-jarige Linden het echter op een lopen. Daarop zou de politie verschillende keren op hem hebben geschoten. "Tijdens een korte achtervolging te voet heeft een agent zijn vuurwapen gebruikt en een persoon getroffen", verklaarde politiechef Keith Horrocks tijdens een persconferentie. De jongen raakte gewond aan de schouder, darmen, blaas en enkels.

"Het is maar een klein kind, waarom hebben jullie hem niet gewoon tegen de grond geduwd?", vroeg de moeder zich in tranen af aan de lokale zender KUTV.

Volgens het politieverslag werd de jongen ervan verdacht "personen met een wapen te hebben bedreigd". Maar volgens officier Horrocks zijn er op de plaats van de feiten tot hiertoe geen sporen van wapens aangetroffen.

“Snel en transparant onderzoek”

Burgemeester Erin Mendenhall heeft opgeroepen tot een snel en transparant onderzoek. Een vereniging die pleit voor de acceptatie van autisme bekritiseerde de politie, omdat die was gebeld om te helpen en in plaats daarvan meer schade aanrichtte.

In het landelijke debat over politiegeweld zorgt momenteel ook een zaak uit de stad Rochester voor discussie. Daar stierf een man die naakt over straat liep onder invloed van drugs als gevolg van gewelddadig ingrijpen door de politie. Gisteren raakte bekend dat de leiding van het politiekorps van Rochester naar aanleiding van de zaak is opgestapt.