Amerikaanse politie redt hond die vastzit aan rijdende truck

Jef Artois

20 september 2018

13u10

Bron: VTM Nieuws

0

Een vrijwilliger van het politiekorps in Arizona (VS) heeft het leven van een hond gered tijdens zijn patrouille. De hond zat vastgebonden aan een vrachtwagen toen die plots begon te rijden. De alerte man zette zijn zwaailichten aan en zette de truck aan de kant. De vergeetachtige chauffeur was de politie héél dankbaar.