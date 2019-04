Amerikaanse politie ontmantelt prostitutienetwerk tijdens basketbaltoernooi in VS IB

11 april 2019

02u06

Bron: Belga 0 Meer dan 50 mensen zijn opgepakt bij de ontmanteling van een prostitutienetwerk in de Verenigde Staten. De operatie vond plaats tijdens een groot universitair basketbaltoernooi. De politie maakte bekend dat daardoor 28 slachtoffers werden vrijgelaten.

Undercoveragenten deden zich vijf dagen lang voor als klanten in de steden Minneapolis en Saint Paul, waar tienduizenden mensen samenkwamen tijdens de ‘Final Four’, de halve finales en de finale het basketbaltoernooi dat extreem populair is in het land. In totaal werkten 33 diensten aan de operatie mee.

Volgens de politie werden "jonge meisjes, slachtoffers van mensenhandel en fysiek en emotioneel geweld, uitgebuit" tijdens de laatste fases van het basketbaltoernooi.

De lokale autoriteiten laten nog weten dat 48 personen worden beschuldigd van benadering van een minderjarige en 11 voor souteneurschap, het leven op kosten van de vrouw die ze prostitueren en uitbuiten en het aanzetten tot prostitutie. Een van de slachtoffers was een minderjarige.