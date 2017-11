Amerikaanse politie kraakt 34 jaar oude moordzaak: "Timothy werd afgeslacht omdat hij met blanke vrouw praatte" Koen Van De Sype

14u35

Bron: CNN, Daily Mail 5 Twitter Slachtoffer Timothy Coggins (23). De Amerikaanse politie is erin geslaagd om een moordzaak van 34 jaar geleden op te lossen. Timothy Coggins (23) werd op 9 oktober 1983 dood teruggevonden vlakbij een hoogspanningslijn in Sunny Side, op 50 kilometer van Atlanta. Hij was op een beestachtige manier om het leven gebracht. Vorige maand werden plots vijf verdachten aangehouden. En nu is er ook duidelijkheid over hun motief.

Larry Campbell – die het onderzoek in de jaren 80 leidde – vertelde de plaatselijke kranten kort na de feiten wat de politie had aangetroffen op de plaats van de misdaad. Er waren sporen van banden in het veld die erop wezen dat het slachtoffer achter een wagen was voortgetrokken. En er was bloed. Veel bloed. “Hij is stevig toegetakeld met een mes”, klonk het. “Zijn beide longen waren doorboord en overal had hij wonden die erop wijzen dat hij de aanval probeerde af te weren.”

Spoor

Jaren gingen voorbij zonder dat de politie ook maar enig spoor vond naar de daders, maar vorige maand werden opeens toch vijf verdachten aangehouden. Nadat de politie enkele tips had binnengekregen. Frank Gebhardt (59) en William Moore (58) worden nu beschuldigd van de moord op Timothy Coggins; Sandra Bunn (61), haar zoon Lamar (32) en Gregory Huffman (47) – drie politieagenten – voor het belemmeren van de rechtsgang. Bunn en Huffman waren al agent op het moment van de feiten.

Spalding County's Sheriff's Office (v.l.n.r.) Bill Moore, Frankie Gebhardt, Gregory Huffman, Lamar Bunn en zijn moeder Sandra.

Het waren kennissen van Gebhardt en Moore die uiteindelijk naar de politie stapten. Ze vertelden hoe de twee soms opschepten over de moord. Gebhardt deed dat als hij gedronken had en bedreigde dan iedereen die zijn mond zou opendoen. “Jullie zullen hetzelfde lot ondergaan als Coggins”, klonk het.

Schrik

Jarenlang zweeg iedereen dan ook, uit schrik, maar omdat de twee al wat ouder en zwakker begonnen te worden, zou het verhaal nu toch tot bij de politie geraakt zijn. Dat zegt toch een getuige die eerder dit jaar met de politie sprak. Volgens de politie zelf was het voor de getuigen een ontlading dat ze het verhaal eindelijk konden vertellen. “Ze hadden erg levendige herinneringen”, aldus sheriff Darrell Dix. “Het was als een film die zich weer voor hun ogen afspeelde.”

1983 newspaper story on #TimothyCoggins' murder offers more detail on what would become a 34-year-old cold case ... until last week. pic.twitter.com/zRAquv5zuz Eliott C. McLaughlin(@ EliottCNN) link

Intussen zou er ook duidelijkheid zijn over het motief van de twee vermoedelijke daders: ze konden het niet hebben dat het slachtoffer – een zwarte jongen – praatte met een blanke vrouw, zo klinkt het bij openbare aanklager van Spalding County, Benjamin Coker. “Ze wilden iets duidelijk maken”, zegt die. Wie de vrouw precies was waar het om ging, is niet bekendgemaakt.

Borg

De twee vermoedelijke daders zitten voorlopig in de cel. Morgen worden ze opnieuw gehoord. De drie beklaagde agenten zijn vrijgelaten op borg. Vermoed wordt dat Sandra Bunn en Frank Gebhardt een relatie hadden en de agenten het verhaal in de doofpot wilden steken.

De familie van het slachtoffer volgt de zaak op de voet. Ze zegt dat het overweldigend is dat er plots schot in de zaak komt, na zo veel jaren van stilte. “Het is erg emotioneel om alles te herbeleven en de verdachten hier vandaag te zien”, aldus de nicht van Coggins – Sandra – die zes was op het moment van de moord. “De meeste van de vrienden van mijn oom waren blank”, gaat ze verder. “Dat zal niet gemakkelijk gelegen hebben bij sommige mensen in Georgia in de vroege jaren 80.”