Amerikaanse politie houdt klopjacht op schutter die “zonder reden” 7-jarig meisje doodschiet vanuit auto kg

02 januari 2019

20u00

Bron: NBC News, KHOU 0 In de Amerikaanse staat Texas wordt met man en macht gezocht naar een man die vanuit zijn auto een zevenjarig meisje in een andere wagen doodschoot. Haar moeder en één van haar jongere zusjes raakten gewond, maar overleefden de aanval. Volgens de politie is het nog niet duidelijk waarom de schutter net de auto van de familie viseerde.

Jazmine Barnes (7) uit Houston was zondagochtend op weg met haar moeder en haar drie zusjes naar een lokale koffiezaak. Een mannelijke bestuurder reed plots tot vlak naast het voertuig en begon vanuit zijn open raam te schieten. De moeder kreeg een kogel in de arm, maar kon meteen na de aanval nog wegrijden. Pas nadat ze ontsnapt was, zag ze dat haar dochter minder geluk had gehad. De jonge Jazmine werd in het hoofd geraakt en was op slag dood. Haar zesjarige zusje werd gewond door het rondvliegende glas.

“Miljoen keer opnieuw beleefd”

De politie staat voor een raadsel. De schutter, die nog steeds op vrije voeten is, had ogenschijnlijk geen enkel motief om de familie aan te vallen. “Ik heb dit moment een miljoen keer opnieuw beleefd in mijn hoofd om te kijken: heb ik hem de pas afgesneden? Heb ik een verkeerde bocht gemaakt voor hem?”, vertelt de moeder in het ziekenhuis aan lokale media. “Maar dat heb ik niet. Hij begon zonder reden op ons te schieten.” Veel internetgebruikers speculeren dat het gaat om een racistische aanval, maar dat wilde de politie niet bevestigen.

The mother of #JazmineBarnes on the fatal shooting of her 7-year old daughter. Killer pulled up to the family in his red truck and fired shots directly into their car. Jazmine died at the scene. Dec 30. Houston. Murderer is a white male, 40s and is still at large. #SayHerName pic.twitter.com/OlDWJ0DPOO Ava DuVernay(@ ava) link

In de hele staat wordt een klopjacht gehouden om de dader op te pakken. Het gaat volgens de politie om een blanke veertiger met een rode pick-upwagen. De beschikbare foto’s van de wagen worden online massaal gedeeld en Amerikaans mensenrechtenactivist Shaun King zamelde al een beloning van 35.000 dollar (ongeveer 30.000 euro) in voor wie de schutter kan identificeren.

“Wij verdienden dit niet”

In het ziekenhuis deed de moeder van Jazmine een wanhopige oproep aan de dader zelf. “Je zou naar voren moeten komen en zeggen dat je mijn meisje dit hebt aangedaan, want [dit] verdiende ze niet”, aldus de vrouw. “Als een man zou je naar voren moeten komen en de verantwoording moeten afleggen voor wat je mijn kind hebt aangedaan.”



“Hij nam een onschuldig kind weg en dit verdiende ze niet”, klinkt het nog. “Wij verdienden dit niet.”

Houston, Texas area: The white Male in his 40's with a beard driving this pickup truck that killed 7yr old #JazmineBarnes is still at large. Keep your eyes open. pic.twitter.com/4XXa3tGrX1 Harry Triple O(@ HarryO1975) link

#JazmineBarnes was 7 y/o when an unidentified white man in a red pickup truck opened fire on her families car striking her several times killing her and wounding others. This man is still at large in the Houston, TX area. There exist no rationale for the attack other than hate. pic.twitter.com/YZ3m2OHyMF S. Lee Merritt, Esq.(@ MeritLaw) link

1- This beautiful little girl should be alive right now, but instead we're saying #RIPJazmineBarnes...

2-Jazmine's family has created a page where you can help contribute to Justice for their daughter >> https://t.co/vnU5CuQolT#JazmineBarnes pic.twitter.com/IybkvKXKOj NIKKOLAS(@ 4NIKKOLAS) link

Listen. I have $35,000 in cash for the person who turns in the murderer of 7 year old Jazmine Barnes.



You can contact me confidentially. And I can give you the money without anyone knowing it was you.



Contact me at shaunking@gmail.com or the Harris County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/PDUsgUyHLU Shaun King(@ shaunking) link