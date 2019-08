Amerikaanse politie arresteert man die aanslag tegen synagoge en homobar plande LH

10 augustus 2019

09u16

Bron: Belga 1 In Las Vegas is een jongeman aangeklaagd wegens bezit van materiaal om een bom te maken en het plannen van een aanslag tegen een synagoge. Volgens het openbaar ministerie onderhield de man banden met een groep "blanke supremacisten".

De FBI registreerde internetgesprekken die Conor Climo, een veiligheidsagent van 23 jaar, hield met een extremistische organisatie die op geweld uit was, zo meldt de procureur van Las Vegas. De gesprekken gingen onder meer over explosieven, aanvallen tegen een synagoge en het in de gaten houden van een homobar.

De politie arresteerde Climo donderdag en nam een boekje in beslag waarin hij zijn plannen voor een mogelijke aanslag in de buurt van Las Vegas had uiteengezet, net als plannen voor een bom. De man riskeert 10 jaar cel en 250.000 dollar boete.