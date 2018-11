Amerikaanse politie arresteert 42 migranten die grens tussen Mexico en VS oversteken ivi

26 november 2018

16u53

Bron: Belga 0 Aan de Amerikaanse kant van de grens met Mexico zijn 42 migranten gearresteerd nadat ze massaal probeerden het land binnen te geraken. Dat heeft een Amerikaanse verantwoordelijke aangekondigd.

"42 mensen zijn de grens overgestoken en zijn opgepakt. Meerdere andere mensen zijn er wel in geslaagd de grens over te steken zonder te worden gearresteerd", zei Rodney Scott van de grenspolitie aan nieuwszender CNN.

Het zijn voornamelijk volwassen mannen die opgepakt zijn. Ze maakten deel uit van een groep van ongeveer 500 mensen die in de Mexicaanse stad Tijuana de grens probeerden over te steken. De Amerikaanse veiligheidsdiensten gebruikten traangas en rubberen kogels. Niet veel later ging de grens tussen Tijuana en de Californische stad San Diego dicht.

Asiel

De Centraal-Amerikanen, onder wie ook vrouwen en kinderen, namen deel aan een vreedzame demonstratie aan de grens. Ze gingen naar de metalen omheining en probeerden de VS binnen te komen om asiel aan te vragen.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde de voorbije dagen de lange grens tussen de VS en Mexico volledig te zullen sluiten als de situatie er niet op verbetert. Ondertussen zijn er al 9.000 militairen ingezet om de grenzen te beschermen.

De Mexicaanse regering zegt van haar kant 98 migranten te hebben uitgewezen die zondag tevergeefs hadden geprobeerd met geweld de VS binnen te raken.

Karavaan

Ongeveer 5.000 migranten van de karavaan zijn aangekomen in Tijuana, nadat ze in iets meer dan een maand tijd meer dan 4.000 kilometer hebben afgelegd. Ze zijn op de vlucht voor het geweld en de armoede in Honduras en hopen de VS binnen te geraken.