Amerikaanse politicus eist 95 miljoen dollar schadevergoeding van Sacha Baron Cohen kv

05 september 2018

23u51

De Republikein Roy Moore, die vorig jaar de strijd om een zitje in de senaat voor de staat Alabama verloor, spant een proces aan tegen televisiemaker Sacha Baron Cohen wegens laster. Moore beweert dat hij misleid werd om in het programma 'Who Is America?' van de Britse komiek te verschijnen en dat hij er ten onrechte werd afgeschilderd als een zedendelinquent.

Moore, de voormalige opperrechter van het hooggerechtshof van Alabama, daagt naast Cohen ook zender Showtime en moederbedrijf CBS Corp voor de rechter. Hij beschuldigt de drie beklaagden van laster, fraude en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Pedofielendetector

In 'Who Is America?' gaat Cohen op zoek naar het ware gelaat van Amerika. Voor de reeks creëerde Cohen, bekend van zijn alter ego's Ali G, Borat en Brüno, een hele rist nieuwe typetjes. Vermomd als één van hen spreekt hij telkens met politici en lobbyisten.

Moore is ontzet om de uitzending van 29 juli waarin hij geïnterviewd werd door Sacha Baron Cohen, die zich voor de gelegenheid had vermomd als de fictieve Israëlische antiterreurexpert Erran Morad. Tijdens het interview haalde Morad een "pedofielendetector" boven die telkens biepte wanneer hij in de buurt van Moore kwam. "Ik steun Israël. Maar zoiets steun ik niet", zei Moore vervolgens en hij vertrok.

De 71-jarige Moore, wiens vrouw Kayla eveneens klacht indiende, beweert dat hij naar Washington, DC werd gelokt onder het voorwendsel dat hij er geprezen zou worden voor zijn steun aan Israël. Hij zou Baron Cohen niet ontmoet hebben als hij op voorhand geweten had wat er gepland was, zegt hij.

"Deze valse en frauduleuze portrettering en bespotting van rechter Moore als zedendelinquent... heeft de reputatie van rechter Moore erg geschaad en heeft hem, mevrouw Moore en zijn hele familie ernstig emotioneel leed berokkend. Bovendien werd aan de aanklagers ook financiële schade berokkend en zal dat ook in de toekomst het geval zijn", luidt het in de aanklacht.

Beschuldigingen van seksueel wangedrag

In december vorig jaar verloor de Republikein Roy Moore de strijd om een zetel in de senaat van zijn Democratische tegenstander Doug Jones nadat hij beschuldigd werd van seksueel wangedrag tegenover tienermeisjes toen hij zelf een dertiger was. Moore heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Moores advocaat Larry Klayman noemt zijn cliënt "een man met een groot geloof, moraliteit en intellect" en stelt dat de beklaagden wettelijk aansprakelijk gehouden zullen worden voor het gedrag van Sacha Baron Cohen.

Baron Cohen heeft voorlopig nog niet op het nieuws gereageerd. Een woordvoerster van Showtime zegt dat het netwerk niet reageert op hangende zaken.