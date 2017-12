Amerikaanse politica stopt campagne omwille van 'MeToo-beschuldiging'

Een Amerikaanse politica beëindigt haar campagne vanwege oude beschuldigingen van seksuele intimidatie. Het is mogelijk de eerste keer dat een vrouw in het openbaar leven de gevolgen ondervindt van dergelijke beschuldigingen sinds de #MeToo-discussie op gang kwam, bericht The New York Times.