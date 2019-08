Amerikaanse pillenmakers willen af van vele rechtszaken over hun aandeel in ‘opiaten-epidemie’: “Schikking van 10 miljard?” ADN

06 augustus 2019

18u58

Bron: ANP 0 Drie grote bedrijven die een rol spelen bij de verspreiding van verslavende medicijnen hebben een voorstel ingediend voor een schikking van 10 miljard dollar. McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen willen daarmee een einde maken aan claims van meerdere Amerikaanse staten, die stellen dat ze hebben bijgedragen aan wat al een "opiaten-epidemie" wordt genoemd, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Opiaten zijn zware pijnstillers. Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen in de VS om het leven door overmatig gebruik ervan. McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen zijn verantwoordelijk voor de levering van de meerderheid van de receptmedicijnen aan Amerikaanse apotheken.

Het is voor het eerst in jaren van onderhandelingen dat de bedrijven een bedrag noemen om de vele rechtszaken tegen hen te beëindigen. Of het voorstel genoeg zal zijn om tot een akkoord te komen is nog de vraag. De aanklagers die optreden namens de meer dan 35 staten zouden inzetten op 45 miljard dollar. Daarnaast lopen er ook nog claims van lokale overheden. De betrokkenen wilden niet officieel reageren.



De zaak richt zich vooral op de distributeurs van de medicijnen en minder op makers als Johnson & Johnson en Purdue Pharma, al zouden die wel moedwillig de risico’s onder het tapijt hebben geschoven. De verstrekkers van de middelen zouden apothekers volgens de aanklagers overspoeld hebben met pillen en daarmee signalen over problemen hebben genegeerd.