Amerikaanse peuter schiet zichzelf dood met pistool dat hij vindt in slaapkamer ouders KVDS

17 november 2018

10u11

Bron: Belga 0 Een tweejarige jongen uit Jonesboro, een stadje in de Amerikaanse staat Georgia, is donderdag om het leven gekomen door een kogel van een pistool dat hij gevonden had in de slaapkamer van zijn ouders. Dat heeft de politie gisteren meegedeeld aan lokale media.

Volgens Scott Stubbs, de woordvoerder van Clayton County Police, ging de jongen de kamer binnen waar zijn vader lag te slapen en vond hij er een geweer naast het bed. Het jongetje vuurde daarop een schot af, dat hem fataal werd. De woordvoerder had het over een "onbedoelde schietpartij".

Slapen

De moeder lag te slapen in een andere kamer in het huis. De ouders van het jongetje werken goed mee aan het onderzoek en het is nog niet duidelijk of er een aanklacht wordt ingediend.





Ook in de stad Birmingham, in de staat Alabama, werd deze week een tweejarig jongetje dood teruggevonden in het appartement waar hij woonde. Zijn overgrootmoeder zei dat hij een pistool had gevonden en ermee had geschoten, maar de politie heeft die hypothese volgens de lokale nieuwswebsite AL.com nog niet bevestigd.





"We roepen de bevolking op om voorzichtig te zijn met wapens, vooral als ze thuis kinderen hebben", zei politieman James Jackson na het drama in de media.

In Amerika heeft een derde van de huishoudens thuis een wapen. Volgens de website Gun Violence Archive werden sinds het begin van het jaar 586 kinderen van 0 tot 11 jaar gedood of verwond door kogels.