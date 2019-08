Amerikaanse parlementsleden steunen verkoop F-16's aan Taiwan ondanks Chinese tegenwind KVE

16 augustus 2019

22u03

Bron: Belga 0 Twee leidende leden van de Amerikaanse parlementaire commissie voor buitenlandse zaken steunen de verkoop van F-16-gevechtsvliegtuigen aan Taiwan. De verkoop zou een "sterk signaal sturen over het Amerikaanse engagement voor veiligheid en democratie" in de regio, aldus Democraat en commissievoorzitter Eliot Engel samen met de leidende Republikein in de commissie, Michael McCaul. De verkoop zet kwaad bloed in China, dat de onafhankelijkheid van Taiwan niet erkent.

"Als leiders van de commissie voor buitenlandse zaken in het Huis van Afgevaardigden, zijn we tevreden dat de regering voort gaat met deze verkoop en hebben we er alle vertrouwen in dat dit door beide partijen en beide delen van het Congres zal worden gesteund", klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Volgens hen zal de verkoop China afschrikken, "terwijl ze onze strategische partner Taiwan en zijn democratisch bestuurssysteem bedreigen". Nu China de militaire agressie in de regio opvoert, "moeten we doen wat we kunnen om onze vrienden over de wereld te steunen", stellen ze nog.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legde donderdag een pakket voor ter waarde van 8 miljard dollar voor de verkoop van de gevechtsvliegtuigen, ondanks de Chinese tegenkanting, zo berichtte de krant Washington Post. De krant baseerde zich daarvoor op anonieme Amerikaanse en andere bronnen, die op de hoogte zijn van de deal.

De deal zou de grootste en meest opmerkelijke verkoop van wapentuig aan Taiwan zijn de afgelopen jaren. Net nu woedt ook een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en heerst politieke onrust in Hongkong.

De spanningen tussen China en Taiwan gaan al terug tot de oprichting van de volksrepubliek in 1949. China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie.

