Amerikaanse parlementsleden eisen inzage in volledig Mueller-rapport

03 april 2019

19u47

Bron: Belga, CNN 0 Het geschil over de publicatie van het Rusland-rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller in de VS wordt voortgezet. De door de Democraten gedomineerde commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden heeft vandaag met een meerderheid een resolutie gestemd voor de volledige presentatie van het rapport aan het Congres - dat wil zeggen zonder zwart doorhaalde passages in de tekst van het bijna 400 bladzijden tellende verslag.

Met de resolutie kan de commissie het ministerie van Justitie dwingen om het volledige rapport voor te leggen, aldus voorzitter Jerry Nadler. Het ministerie moet echter eerst de kans krijgen om zijn eerdere standpunt te herzien. Met de resolutie moet ook het indienen van materiaal van een aantal personen uit de omgeving van Trump worden afgedwongen, ook van zijn voormalige communicatieverantwoordelijke Hope Hicks.

Minister van Justitie William Barr, die middenin het Mueller-onderzoek werd benoemd door president Donald Trump, zei dat hij het rapport pas rond half april zou voorleggen. Een passage moet om juridische redenen zwart worden gemaakt. De Democraten zijn echter van mening dat parlementsleden het recht hebben om het volledige rapport te kunnen inkijken als onderdeel van hun toezicht op overheidsaangelegenheden.



“Als het ministerie van Justitie blijft weigeren, dan is het aan de rechter - niet aan de president of aan een door hem benoemd politicus - om te beslissen of het gepast is dat de commissie het volledige rapport inkijkt”, stelt Nadler.

Beïnvloeding van Justitie?

Na afronding van het onderzoek door Mueller had Barr een korte samenvatting gepubliceerd. Daarin klinkt het dat de speciale onderzoeker geen bewijzen heeft gevonden voor samenwerking tussen het kamp van Trump en Russische functionarissen tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Hij liet zich niet uit over de vraag of Trump zich schuldig had gemaakt aan beïnvloeding van Justitie toen hij FBI-baas James Comey ontsloeg.

Trump verklaarde dat hij zich "volledig vrijgepleit" voelde. Hij had ook gezegd dat hij het niet erg vond dat het rapport volledig zou worden vrijgegeven, een stelling waarop hij niet veel later terugkwam.