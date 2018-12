Amerikaanse overheid stilgelegd: “We zijn voorbereid op een heel lange shutdown” lva

22 december 2018

02u07

Bron: Belga, The Guardian 0 De Amerikaanse overheid gaat vanaf zaterdag ‘op slot’. Het Congres en het Witte Huis hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe staatsbegroting. Daardoor zal zaterdag een aantal overheidsdiensten moeten sluiten omdat daar geen geld voor is.

Om een shutdown af te wenden, moest vrijdag voor middernacht een akkoord zijn bereikt over een nieuwe begroting. Hoe lang de stop op de overheidsuitgaven gaat duren is niet bekend. Naar verwachting komen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zaterdagmiddag weer bijeen.

De onderhandelingen over de nieuwe begroting lopen al een tijd stroef. De Amerikaanse president Donald Trump wil vijf miljard dollar vrijmaken voor de bouw van de grensmuur. Dat voornemen kan niet op goedkeuring rekenen van de Democraten in Washington. Trump waarschuwde eerder op de dag al voor een sluiting “die heel lang gaat duren’” als de Democraten tegen “grensbeveiliging” stemmen.

Het is niet voor het eerst dat tijdens het presidentschap van Trump geen tijdige oplossing wordt gevonden voor de begroting. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid ‘op slot’ ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een shutdown van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen. De keer daarvoor was in 2013 tijdens het presidentschap van Barack Obama. Toen hoefden honderdduizenden ambtenaren zo’n twee weken niet op hun werk te komen.

Breaking: The government will partially shut down at midnight tonight, the first time in 40 years it have been closed three times in a year. Jim Sciutto(@ jimsciutto) link

Gedeeltelijke shutdown

Vanaf middernacht (6 uur Belgische tijd) zullen een deel van de federale overheidsdiensten gesloten blijven en duizenden ambtenaren verplicht thuis zitten, zonder loon. Het gaat om een gedeeltelijke shutdown omdat 75 procent van de begroting al is goedgekeurd. Daarin is onder andere het budget voor het leger inbegrepen dat dus niet getroffen is. Negen van de vijftien federale kabinetten, waaronder Staatsveiligheid, Justitie, Transport, Binnenlandse en Buitenlandse zaken en Landbouw zijn wel getroffen.

In totaal zullen er volgens een rapport van de Democraten ongeveer 800.000 ambtenaren zonder loon vallen. Daarvan zullen er 380.000 niet meer gaan werken. Onder andere Nasa, de dienst Huisvesting en Stedenbouw, de dienst Belastingen en 80 procent van de mensen die in de nationale parken werken zullen het werk neerleggen. De andere 420.000 werknemers zullen uit veiligheidsredenen hun professionele activiteiten moeten verderzetten maar zullen daar niet voor betaald worden. Daaronder vallen de grenspolitie, de douane, gevangenisbewakers en de FBI. Waarschijnlijk zullen ze later alsnog vergoed worden voor hun werk op voorwaarde dat het Congres dat goedkeurt.

Trump: “Als Democraten tegen stemmen, zal er een heel lange shutdown volgen”

Trump had eerder gezegd dat hij niet helemaal terugdeinsde voor een mogelijke shutdown. “Ik ben trots de overheid stil te leggen voor meer veiligheid aan de grens. De burgers willen dat criminelen en mensen met problemen en drugs ons land binnenstromen. Dus ik neem het helemaal op mij. Ik zal diegene zijn die de overheid stillegt. Ik zal jullie niet de schuld geven”, zei Trump in het Oval Office aan fractieleiders van de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, Chuck Schumer en Nancy Pelosi.

Trump kwam daar vrijdag duidelijk op terug. “De shutdown ligt nu in de handen van de Democraten’, schreef Trump op Twitter. “Stemmen de Democraten tegen dit akkoord, dan zorgen ze voor een shutdown die heel erg lang zal duren”, schreef hij en legde daarmee de bal in het kamp van de Democraten.

Hij herhaalde dat standpunt later voor de camera vanuit het Witte Huis: “Het is aan de Democraten of de overheid wordt stilgelegd of niet. Ik hoop van niet maar we zijn helemaal voorbereid op een heel lange shutdown.”

The Democrats now own the shutdown! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Voor de Democraten ligt de verantwoordelijkheid eenduidig bij Trump. Ze spreken dan ook van de “Trump-shutdown”. Daarenboven zijn ze allesbehalve van plan van hun standpunt te wijken. De Democratische fractieleider Chuck Schumer zei vrijdag: “Het temperament van Trump zal de overheid lam leggen, maar zijn muur zal hij er niet mee krijgen”. In de Senaat zei hij dat Trump moet afstappen van het idee. “Je krijgt die grensmuur niet”, luidde het scherp.

Woensdag hadden de Democraten en Republikeinen een akkoord over het budget bereikt dat overheidsfinanciering tot 8 februari zou garanderen. In dat akkoord was er geen ruimte voor de vijf miljard dollar die Trump eist voor de muur. Het Witte Huis leek die kortetermijnbegroting aanvankelijk te willen aanvaarden maar bezweek uiteindelijk onder de druk uit de hoek van zijn conservatieve bondgenoten. Onder andere de invloedrijke radiopresentator Rush Limbaugh riep de president nadrukkelijk op de begroting niet te tekenen zonder geld voor de muur.