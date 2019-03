Amerikaanse overheid start onderzoek naar certificatieprocedure van Boeing MAX 737 AW

18 maart 2019

08u20

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Ministerie van Transport is een onderzoek gestart naar de certificatie van de Boeing 737 MAX-toestellen. Medewerkers van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) zouden volgens het persagentschap Bloomberg in het verleden al hebben gewaarschuwd dat Boeing zelf te veel te zeggen had over de controleprocedures van zijn eigen toestellen.

Het nu gevoerde onderzoek heeft betrekking op een veiligheidssysteem dat mogelijk aan de basis lag van de crash met het Lion Air-toestel eind oktober in Indonesië. Ook de hoogteregelende sensor (MCAS) maakt het voorwerp uit van het onderzoek. Die heeft mogelijk een rol gespeeld bij de jongste crash van een toestel van Ethiopian Airlines, waarbij 157 doden vielen.

Certificatieprocedure

Personeel van de FAA moet alle communicatie over de goedkeuring van de Boeing 737 MAX overhandigen. Er zal onderzocht worden of bij de certificatieprocedure de gepaste technische analyses zijn gedaan. De krant Seattle Times berichtte dat veel van de analyses aan Boeing zelf zouden zijn overgelaten.



Volgens het persbureau Bloomberg hebben mensen van de FAA al zeven jaar geleden gewaarschuwd dat Boeing teveel invloed had bij de goedkeuring van nieuwe toestellen. Die klachten dateren van voor de ontwikkeling van de Boeing 737 MAX.

Bekijk ook: