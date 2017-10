Amerikaanse overheid slaat alarm over drugsepidemie sam

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met verdovende middelen waarschuwt voor een ernstige stijging van drugsgebruik in de Verenigde Staten. Het aantal drugsdoden is sinds het begin van hun registratie nog nooit zo hoog geweest, staat in een rapport van de Drug Enforcement Administration (DEA).

Bovendien kennen de VS sinds 2011 jaarlijks meer drugsdoden dan slachtoffers door verkeersongevallen, zelfdoding of moord. Cijfers voor dit jaar werden niet genoemd. De laatste cijfers dateren van 2015, waarin 52.404 mensen stierven aan een overdosis verdovende middelen.



Mexicaanse kartels

Vooral de voortdurende aanwezigheid van de Mexicaanse kartels hebben geleid tot een "drugsepidemie". Zo houden vooral de uit Mexico naar de VS gesmokkelde drugs een steeds groter en groeiend gevaar in. Ze vormen de "voornaamste bron van inkomsten voor lokale drugshandelaars".



Vastberadenheid

"Het is nooit belangrijker geweest om tegen deze epidemie alle middelen in te zetten. We moeten in onze strijd tegen het drugsmisbruik vastberaden blijven", luidt het rapport.