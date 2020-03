Amerikaanse overheid bereikt akkoord over economisch steunpakket van 2.000 miljard dollar tegen coronacrisis KVDS

25 maart 2020

06u49

Bron: The Washington Post, ANP 6 Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse senaat hebben een akkoord bereikt met het Witte Huis over een steunpakket van 2.000 miljard dollar (1.850 miljard euro) voor de economie. Dat moet de gevolgen van de coronacrisis counteren. Er gingen vijf dagen van intensieve onderhandelingen aan vooraf.

De deal werd woensdagmorgen bekendgemaakt en zou nu snel goedgekeurd moeten worden door het Amerikaanse Congres. Hij werd gesloten door de leiders van de Republikeinen en de Democraten in de senaat - respectievelijk Mitch McConnell en Chuck Schumer - na lange gesprekken met onder meer minister van Financiën Steven Mnuchin. Het ongeziene bedrag komt ongeveer overeen met een tiende van de totale Amerikaanse economie of vier keer de totale economie van België.

Cheques

Er zal volgens de Amerikaanse krant The Washington Post onder meer 500 miljard dollar gaan naar een speciaal fonds voor bedrijven, staten en steden en 367 miljard naar leningen voor kleine bedrijven. Er zullen ook cheques van 1.200 dollar gestuurd worden naar heel wat Amerikanen die hun werk verloren door de crisis, goed voor een totaal bedrag van 350 miljard dollar. Daarnaast gaat ook 100 miljard naar de ziekenhuizen, 50 miljard naar de luchtvaart en 8 miljard naar het vrachtverkeer.



De Amerikaanse economie kraakt net als die van andere landen onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Miljoenen mensen zijn al werkloos, duizenden zijn ziek en bedrijven en scholen zijn dicht.

Nieuwe epicentrum

En het einde is nog lang niet in zicht, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de Verenigde Staten goed op weg om het nieuwe epicentrum van de pandemie te worden. Er zijn volgens de recentste cijfers meer dan 55.000 bevestigde gevallen en bijna 800 overlijdens.

De Senaat zal woensdag over het akkoord stemmen. Het pakket moet vervolgens langs het Huis van Afgevaardigden, voordat het op het bureau van president Donald Trump belandt. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is gedurende de onderhandelingen wel om advies gevraagd. De Democraten hadden een eerdere versie van het stimuleringspakket geblokkeerd, onder meer omdat ze vonden dat de plannen te veel focussen op bedrijven en te weinig op medisch personeel en ziekenhuizen.

Koepel

Eerder deze week draaide de Amerikaanse koepel van centrale banken (Fed) ook al de geldkraan open. De Fed lanceerde een hulpprogramma van 300 miljard dollar voor werkgevers, consumenten en bedrijven, zodat die de “ernstige economische verstoring” door de coronacrisis zouden kunnen overleven. Ook dat was ongezien. De Fed kondigde onder meer aan ongelimiteerd obligaties te willen aankopen.

Lees ook: “België is een voorbeeld”, zegt viroloog Ab Osterhaus, de Marc Van Ranst van onze noorderburen (+)

Bekijk ook:

Trump: “Coronamaatregelen opheffen tegen Pasen”