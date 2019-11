Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (95) opnieuw in ziekenhuis IB

12 november 2019

04u14

Bron: Reuters, ANP 0 De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta in de staat Georgia. Hij ondergaat een behandeling waarmee de druk op zijn hersenen, die wordt veroorzaakt door bloedingen als gevolg van recente valpartijen, wordt verlicht. Dat laat het Carter Center in een verklaring weten.

Carter (95) werd vorige maand nog ontslagen uit het ziekenhuis waar hij werd opgenomen na een val in zijn huis in de staat Georgia. Het was de tweede keer in korte tijd dat Carter ten val kwam.

De Democraat zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis als opvolger van de Republikein Gerald Ford en was de 39e president van zijn land. Na een verkiezingsnederlaag moest hij plaatsmaken voor de Republikein Ronald Reagan. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de langstlevende Amerikaanse president ooit.