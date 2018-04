Amerikaanse oud-president George H.W. Bush (93) opgenomen in het ziekenhuis IB

24 april 2018

01u30

Bron: ANP, Reuters 1 De Amerikaanse oud-president George H.W. Bush is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens een woordvoerder van de familie heeft Bush een infectie opgelopen die zich naar zijn bloed heeft verspreid.

De 93-jarige oud-president werd zondag naar het Houston Methodist Hospital gebracht, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Barbara Bush overleed op 18 april op 92-jarige leeftijd. Volgens de woordvoerder lijkt de oud-president aan de beterende hand.

George H. W. Bush was van 1989 tot 1993 president van de VS en is de vader van George W. Bush, die van 2001 tot 2009 in het Witte Huis zat.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD Jim McGrath(@ jgm41) link