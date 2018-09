Amerikaanse opvangcentra voor migrantenkinderen raken vol Redactie

13 september 2018

05u06

Bron: New York Times, AD 1 Aan de Amerikaanse grens worden meer migrantenkinderen dan ooit tevoren vastgehouden. In opvangcentra, waar bijna geen plek meer over is, zitten momenteel bijna 13.000 kinderen. Dat blijkt uit berichtgeving van de New York Times.

Vorig jaar mei zaten er nog maar 2.400 in de opvangcentra. Meer dan honderd opvanglocaties zitten volgens medewerkers nu voor 90 procent vol, tegenover 30 procent vorig jaar. De nieuwe cijfers werden door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid gedeeld met Congresleden, die de informatie doorspeelden aan de krant.

De toename is niet te wijten aan meer mensen die de grens oversteken zonder verblijfsvergunning, maar aan de een terugloop in gezinshereniging onder de huidige regering. Kinderen worden minder herenigd met hun ouders, maar ook met andere familieleden die al in de Verenigde Staten wonen, hun zogenaamde ‘sponsoren’. Het is gebruikelijk dat zij kinderen in huis nemen, tot er is besloten of het kind wel of niet in de VS mag blijven.

Afschrikwekkend zero tolerance-beleid

Het harde immigratiebeleid van de regering-Trump, door de president zelf aangekondigd eerder dit jaar aangekondigd als zero tolerance-beleid, schrikt mensen af die de kinderen eigenlijk zouden moeten gaan ophalen. In juni maakte de regering bekend dat zij vingerafdrukken gaat verzamelen van deze sponsoren, die vervolgens terecht komen bij de immigratiedienst. Aangezien veel sponsoren zelf geen verblijfsvergunning hebben, zijn ze huiverig om jonge familieleden in huis te nemen. Zelfs mensen die wel bereid zijn, wachten vaak maanden tot hun vingerafdrukken en andere persoonlijke gegevens zijn verwerkt.

De meeste kinderen in opvanglocaties zijn tieners uit Centraal-Amerika, die zonder hun ouders de grens trachtten over te steken. Zij werden gesnapt en opgepakt door Immigration and Customs Enforcement (ICE), de tak van het ministerie van Veiligheid die zich bezighoudt met het opsporen en uitzetten van illegale immigranten.

Rel rond hereniging

Nadat een paar maanden geleden bekend werd dat de Amerikaanse regering families gescheiden van elkaar vastzet, kwam dat Trump en zijn regering zowel in binnen- als buitenland op veel kritiek te staan. De rechtbank droeg de regering op om families met elkaar te herenigen, maar dit proces verloopt langzaam, mede doordat kinderen en ouders vaak ver van elkaar in tijdelijke opvanglocaties zitten.

De regering heeft aangekondigd dat de capaciteit van een tijdelijke opvanglocatie in de staat Texas, bestaande uit tenten, zal worden verdriedubbeld. Voor het einde van het jaar komt er plaats voor 3.800 kinderen.

