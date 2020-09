Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg overleden RL

19 september 2020

02u48

Bron: Belga, Reuters, Vox, ANP 0 UPDATE Ruth Bader Ginsburg, de oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is vrijdag omringd door haar familie op 87-jarige leeftijd overleden. Ze leed al een tijdje aan Alvleesklierkanker. Dat meldt het gerecht in Washington. Haar overlijden biedt president Donald Trump de mogelijkheid een conservatieve rechter te benoemen.

Ginsburg, beter bekend met haar initialen ‘RBG’, was sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Ze werd genomineerd door toenmalig Democratisch president Bill Clinton. Ginsburg ontpopte zich tot een van de meer progressieve rechters van het negenkoppige Hooggerechtshof, vanwege haar toenemend liberale standpunten.



Ze groeide zelfs uit tot een icoon voor feministen, de holebi-gemeenschap en andere minderheden. Ze was bij deze groepen zo populair, dat er zelfs RBg-merchandise verscheen: van tassen tot sleutelhangers.

De leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof worden voor het leven benoemd, en bij een overlijden mag de zittende president een opvolger aanduiden. De gezondheidsproblemen van Bader Ginsburg werden de voorbije maanden en jaren dan ook nauwlettend gevolgd.

De hoogbejaarde Ginsburg liet twee maanden geleden weten dat ze werd behandeld voor kanker. Ze onderging chemotherapie nadat een eerdere behandeling niet hielp. De voorvechtster van vrouwenrechten is gestorven aan de complicaties van uitgezaaide alvleesklierkanker, staat in de verklaring die naar buiten is gebracht. Eerder leed RBG al aan diverse soorten kanker en belandde twee jaar geleden ook met gebroken ribben in het ziekenhuis.

Haar aanhangers vrezen nu dat president Trump na haar dood een derde rechter kan aanstellen voor het Hof. Daarmee kan een voorlopig einde komen aan het wankele evenwicht tussen progressieven en conservatieven binnen de rechtbank: Ginsburg was een van de vier meer progressieve rechters in het negen leden tellende hooggerechtshof.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, liet als reactie op het overlijden meteen weten dat de vacature die Bader Ginsburg achterlaat pas na de verkiezingen moet worden ingevuld. “Het Amerikaanse volk moet een stem krijgen in de keuze voor een nieuwe rechter van het Hooggerechtshof”, liet de politieker via Twitter weten.

