Amerikaanse onderzoekscommissie publiceert rapport van 1.000 pagina’s over Russische inmenging bij presidentsverkiezingen 2016: “Campagneteam Trump werkte samen met Russen” HLA

18 augustus 2020

17u59

Bron: ANP, CNN 0 Klokkenluiderswebsite WikiLeaks speelde een sleutelrol bij de Russische poging de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden ten gunste van de latere winnaar, de Republikein Donald Trump. Tot deze conclusie komt een commissie van de Senaat, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden doet al 3,5 jaar onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en de beschuldigingen dat Rusland Trump probeerde te helpen bij het verslaan van zijn Democratische rivaal Hillary Clinton. Er kwamen al eerder bevindingen naar buiten, maar nu heeft de commissie een rapport van bijna 1.000 pagina’s afgeleverd. Tijdens het onderzoek werden meer dan 200 interviews afgenomen met mensen die dicht bij de huidige Amerikaanse president staan, waaronder diens zoon Donald Trump Jr, zijn schoonzoon Jared Kushner en Steve Bannon, directeur van Trumps verkiezingscampagne in 2016.

WikiLeaks wist waarschijnlijk dat het de Russische inlichtingendiensten hielp, aldus de senaatscommissie. Uit het rapport van de commissie blijkt dat voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort samenwerkte met Russen voor, tijdens en na de verkiezingen van 2016. Volgens het rapport zouden de Russen tot ten minste januari van dit jaar zijn doorgegaan met het verspreiden van desinformatie over de Russische inmenging bij de verkiezing van 2016, en zou Manafort meegewerkt hebben aan het verspreiden van geruchten over inmenging van Oekraïne in plaats van Rusland.

De commissie stelde vast dat de rol van Manafort en zijn nabijheid tot Trump kansen creëerden voor de Russische spionage. Manaforts toegang tot het hoogste niveau en zijn bereidheid om informatie te delen met personen die nauw verbonden zijn met de Russische inlichtingendiensten, vormden een ernstige dreiging, aldus het rapport.

Mueller-onderzoek

De FBI opende in juli 2016 al een onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen, om nadien de contacten tussen de entourage van Trump en Moskou onder de loep te nemen. Speciaal aanklager Robert Mueller werd in mei 2017 benoemd om de verdachtmakingen tegen de president uit te spitten. In het voorjaar van 2019 maakte hij zijn rapport bekend. Daarin wordt Trump vrijgepleit van samenzwering met Rusland, maar ook niet volledig.

Lees ook: Zo houden Donald Trump en vertrouweling Roger Stone elkaar uit de wind (en de gevangenis)(+)