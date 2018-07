Amerikaanse officials: "Mogelijk vader en peuter jaar lang ten onrechte gescheiden" Redactie

11 juli 2018

19u22

Bron: The Guardian 0 Het Amerikaanse department van Justitie heeft aan een rechter verklaard dat een vader en een peuter "mogelijk ten onrechte" een jaar lang gescheiden werden, als onderdeel van het nultolerantiebeleid van president Trump. De vader en de peuter hebben mogelijk de zelfs Amerikaanse nationaliteit, maar ook daar is nog geen zekerheid over. "Afschuwelijk", klinkt het.

The American Civil Liberties Union (ACLU), die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers, noemt het hele gebeuren “afschuwelijk”.

"Het feit dat een burger verwikkeld geraakt in deze puinhoop toont aan dat de overheid de registers niet duidelijk kan bijhouden", aldus Lee Gelernt van ACLU. "En dit is nog maar het meest recente voorbeeld."

In een hoorzitting werd het departement van Justitie gevraagd om verantwoording af te leggen voor elke mislukte hereniging van 102 jongere kinderen onder de 5 jaar. Het merkte 27 gevallen op waarin het vond dat hereniging op dit moment niet haalbaar was, waaronder één "omdat de locatie van de ouder al meer dan een jaar onbekend is… en uit verslagen blijkt dat de ouder en het kind mogelijk Amerikaanse staatsburgers zijn".

Deadline

Dat de ouder en het kind mogelijk Amerikaanse staatsburgers zijn, was tot op vandaag niet bekend. "Het gebeurt veel vaker dan je zou denken", zegt Gelernt. "Ze (Amerikaanse immigratiedienst, nvdr.) maken fouten."

Justitie zei dat het verwachtte dat in totaal 38 kinderen onder de 5 jaar herenigd zouden zijn tegen de deadline van 22 uur (pacific time: dus 7 uur morgenochtend, nvdr.). Snel daarna zouden er nog zestien jonge kinderen herenigd worden. Vervolgens kunnen er nog twintig kinderen herenigd worden, maar dat hangt nog af van een aantal voorwaarden: of de ouders gelokaliseerd kunnen worden bijvoorbeeld, en "of die ouders een hereniging hebben aangevraagd”.

De rechter verklaarde overigens dat hij de deadline niet zal verlengen. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid na die deadline in overtreding is met het gerecht.