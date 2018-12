Amerikaanse nonnen verduisteren half miljoen aan schoolgeld Redactie

10 december 2018

06u04

Bron: AD.nl 0 Twee nonnen van een katholieke school in Californië worden ervan verdacht zo’n 500.000 dollar (ongeveer 440.000 euro) aan schoolgeld te hebben verduisterd. Ze zouden het geld hebben uitgegeven in het casino en aan reisjes, zo laat het aartsbisdom van Los Angeles weten.

Volgens ABC News slaagden zuster Mary Margaret Kreuper en zuster Lana Chang, respectievelijk directeur en lerares aan de katholieke school St. James in Redondo Beach, er zeker zes jaar lang in het schoolgeld aan te wenden voor eigen gebruik zonder dat iemand argwaan kreeg. De ouders zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld door pater Michael Meyers.

De nonnen incasseerden tonnen aan donaties, schoolgeld en andere toeslagen, terwijl ze de ouders in de waan lieten dat de school over een krap budget beschikte, zo schrijven lokale media. Het schoolbestuur kreeg de zwendel van de twee pas in de gaten toen ze dit jaar met pensioen gingen en er een nieuwe directeur werd aangesteld die de financiële administratie wilde inkijken.



De orde waartoe de beide nonnen behoren, de zusters van St. Joseph van Carondelet, zal al het verduisterde geld terugbetalen aan de school. De orde verklaarde ook dat ze “passende straffen” aan de zusters zal opleggen. Of de nonnen ook strafrechtelijk vervolgd zullen worden, is nog niet bekend.

De beschuldigde nonnen hebben inmiddels hun diepste spijt betuigd en vragen in hun gebeden om vergeving, zo heeft de pater in de brief aan de ouders laten weten. Volgens hem zijn de studenten van de school “op geen enkele manier” benadeeld door de fraude.