Amerikaanse neonazi die betoogster doodreed in Charlottesville krijgt levenslang

11 december 2018

19u31

Bron: Belga 0 Een Amerikaanse neonazi is veroordeeld tot levenslang voor de moord op een anti-racistische activiste in de marge van een extreemrechtse betoging in Charlottesville.

Op 12 augustus 2017 betoogden extreemrechtse en blank-nationalistische groeperingen tijdens de demonstratie ‘Unite The Right’ tegen de verwijdering van de standbeelden van twee generaals van de Geconfedereerde Staten, de bondsstaat van zuidelijke staten van de VS ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog. Tegelijkertijd trok een grote groep tegenbetogers door de straten van Charlottesville.

James Fields, die vanuit Ohio naar Virginia was gereisd om de betoging bij te wonen, reed met zijn auto in op de tegenbetogers. Daarbij kwam de 32-jarige Heather Heyer om het leven. 19 andere mensen raakten gewond.

“Zelfverdediging”

Fields had onschuldig gepleit voor moord. Zijn advocaten beweerden dat hij handelde uit zelfverdediging: hij zou zich geïntimideerd gevoeld hebben door de vijandige menigte. Zo toonden ze bodycambeelden van de agenten die hem tegenhielden na de aanrijding. “Ik wilde niemand pijn doen. Ik dacht dat ze me aanvielen”, zegt Fields op de beelden.

Volgens de openbare aanklagers werd hij echter gedreven door haat en was hij naar de betoging afgezakt met de intentie om anderen pijn te doen. Als bewijs toonden ze onder andere een meme van een auto die inreed op een groep betogers, die hij in mei 2017 op Instagram had gedeeld.

“Nazisympathieën”

Daarnaast haalden ze ook een sms-bericht aan dat hij op 11 augustus, aan de vooravond van de betoging, naar zijn moeder had gestuurd. “Wij zijn niet diegenen die voorzichtig moeten zijn”, schreef hij bij een meme van Adolf Hitler.

Enkele uren voor de aanval werd Fields ook gefotografeerd met een schild met het logo van een extreemrechtse haatvereniging. Mensen die hem kenden van de middelbare school getuigden dat hij als student al nazisympathieën had.

