Amerikaanse multimiljonair op woonboot krijgt nieuwe zaak tegen overheid voor hooggerechtshof: "Vrije meningsuiting staat op het spel" Joeri Vlemings

27 februari 2018

08u32

Bron: USA Today, Washington Post 9 Fane Lozman is 56, vrijgezel, multimiljonair. Hij woont op een "drijvend huis" en niet op een "boot", leerde een eerste zaak voor het Amerikaanse hooggerechtshof vijf jaar geleden. De zelfverklaarde "activist die strijdt tegen corruptie" verschijnt vandaag opnieuw voor dat hooggerechtshof, wat statistisch gezien zo goed als uitgesloten is. Ditmaal staat de vrije meningsuiting op het spel, roept Lozman.

In een vorig leven was Lozman piloot bij de Amerikaanse marine en handelaar in grondstoffen. Hij verdiende een fortuin, werd multimiljonair. Lozman trok zich terug uit zijn drukke beroepsleven in Chicago en vestigde zich op een woonboot in Florida. Maar in 2005 verwoestte orkaan Wilma de eerste jachthaven waar hij verbleef, in North Bay Village, tussen Miami en Miami Beach. Hij ging daarna 120 km noordelijker wonen in Riviera Beach. Maar daar ging de overheid over tot onteigeningen om de waterkant van de stad herin te richten. Het leidde tot een schier eindeloze reeks juridische gevechten tussen de overheid en Lozman.

De multimiljonair adverteerde onder meer met spots waarin hij 50.000 en 100.000 dollar beloofde aan wie "de vuile was wist buiten te hangen van deze verkozenen die ermee lachten om mijn drijvende huis te vernietigen". Elizabeth Wade liet in 2006 zelfs een arrestatiebevel uitvaardigen tegen Lozman. Ze noemde hem "een rijke blanke jongen met niks om handen, en de overheid is zijn hobby". Een uitspraak die Lozman op Twitter deze week nog afdeed als "racistisch". "Het is een leuk spel voor hem", verklaarde Wade. "Hij heeft het geld en de tijd hiervoor." Lozman verdedigde zich: "Het is niet dat ik serieel processen aanspan, die zaken overkwamen mij gewoon."

Lozman werd dan wel aangehouden tijdens een gemeenteraad, maar won de zaak in 2007. Twee jaar later nam de stad Lozmans 'huis' in beslag wegens een maand achterstallige huur. Een federale rechter oordeelde dat de woonst van Lozman gewoon een "boot" was. De boot werd weggesleept en bij opbod verkocht. Het was de stad zelf die hem kocht om hem te kunnen vernietigen. Lozman kon enkel zijn kleren, zijn computers en zijn hondje Lady recupereren.

De Amerikaan ging in beroep, ving bot, maar het hooggerechtshof was bereid de zaak te behandelen. Ditmaal besloot Lozman niet zichzelf te vertegenwoordigen maar deed hij een beroep op topadvocaten. Het hooggerechtshof oordeelde begin 2013 dat het wel degelijk om een "drijvende woning" ging en niet om een "woonboot". Dat is juridisch een wereld van verschil.

In 2008 spande Lozman nog een andere zaak aan tegen de overheid van Riviera Beach. Uit het verslag van een gemeenteraad achter gesloten deuren bleek dat er besproken was of Lozman moest gevolgd worden. "Ik denk dat het hem wel zal intimideren", zei Wade toen. Ook met dat proces, waarin hij opnieuw zichzelf vertegenwoordigde, haalde Lozman het hooggerechtshof. Dat is hoogst uitzonderlijk, want het Amerikaanse hooggerechtshof behandelt maar 1 procent van alle aanvragen. Lozman flikte het dus twee keer.

Lozman beweert dat zijn arrestatie een vergelding was voor zijn protest tegen de herontwikkelingsplannen van Riviera Beach. De stad haalt dan weer als reden voor de aanhouding van Lozman aan dat hij een gemeenteraad verstoorde, wat een misdrijf is in Florida. Eerdere beschuldigingen van ordeverstoring en van verzet tegen zijn arrestatie werden later weer ingetrokken.

Elizabeth Wade, nu 71, vindt vandaag nog altijd dat Lozman het allemaal zichzelf aandoet. "Ik snap niet waarom het hooggerechtshof de zaak behandelt", zegt ze. "Het brengt ons schade toe, want we moeten belastinggeld uitgeven om ons tegen die onzin te verdedigen".

Lozman zit intussen niet stil. Hij heeft 10 hectare overstroomd land op Singer Island, dat bij Riviera Beach hoort, gekocht. Daar wil hij paalwoningen opzetten, voor zichzelf en voor andere gegadigden. Omwonenden kanten zich tegen Lozmans plannen.