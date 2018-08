Amerikaanse moslima klaagt douane aan: ze wil eventueel gekopieerde gegevens van haar iPhone terug jv

24 augustus 2018

16u01

Bron: BBC 0 Rejhane Lazoja weigerde eind februari haar iPhone te ontsluiten voor de Amerikaanse douane op de luchthaven van Newark in New Jersey. De agenten namen het toestel in beslag om de gegevens ervan te kunnen inzien. Vorige maand kreeg Lazoja haar iPhone terug, maar ze eist dat de douane alle eventueel weerhouden gegevens van haar smartphone weer verwijdert. Daarvoor stapte ze naar de rechter.

Bij haar thuiskomst in Newark, na een transatlantische vlucht van negen uur vanuit Zwitserland, onderwierp de Amerikaanse douanediensten Rejhane Lazoja aan een tweede controle. Daarbij werd haar iPhone 6S Plus afgenomen. Lazoja kreeg het toestel vorige maand weliswaar in correcte staat terug, maar ze wil weten welke gegevens de overheid van haar bewaard heeft. Ze beschouwt die data als haar persoonlijke bezit. Om een antwoord te krijgen, klaagt ze de douaneambtenaren aan. Ze eist dat alles weer netjes verwijderd wordt.

In de aanklacht staat onder meer dat Lazoja een moslima is die een hoofddoek draagt. Er zouden op haar iPhone onder meer privégesprekken van haar advocaat gestaan hebben, naast foto's waarop de vrouw haar hoofddoek niet aan heeft. Zo mag zij volgens de regels van haar geloof niet gezien worden door niet-familieleden, luidt het in de klacht.

Ze betoogt ook nog dat er "geen aanleiding of bevelschrift was" om haar telefoon te doorzoeken. Lazoja vindt dat haar rechten geschonden zijn onder het vierde amendement. Haar zaak zal voor een rechtbank in New Jersey behandeld worden.