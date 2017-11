Amerikaanse moeder trouwt met zoon en dochter AD

07u40

Bron: anp 0 Stephens County Sheriffs Dept Patricia Ann Spann (links) en haar dochter Misty Spann. In de Amerikaanse staat Oklahoma loopt een zaak tegen een 44-jarige vrouw wegens fraude en incest. De vrouw was namelijk in het verleden getrouwd met haar zoon én dochter.

De moeder had haar dochter begin 2016 ervan overtuigd om te gaan trouwen en had haar verteld dat zoiets volkomen legaal is. Een half jaar later werden beide vrouwen gearresteerd en aangeklaagd vanwege een incestueuze relatie toen de dochter het huwelijk ongedaan wilde maken. De inmiddels 26-jarige dochter bekende deze week schuldig te zijn. De zaak tegen de moeder loopt nog.

De 44-jarige Patricia Ann Spann heeft ook nog twee zonen. Ze verloor al vroeg de voogdij maar had sinds een paar jaar weer contact met haar enige dochter Misty. De moeder dacht dat trouwen niet verboden zou zijn omdat haar naam niet meer op de papieren van haar dochter stond. Ook had ze haar eigen achternaam veranderd.

Adopteren

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de moeder in 2008 al een keer getrouwd was met haar destijds achttienjarige zoon. In 2010 liet de zoon het huwelijk ontbinden met incest als reden.



Volgens de regionale nieuwszender KOCO 5 trouwde Patricia met haar kinderen om de overheid op te lichten. Op die manier zou ze namelijk recht hebben op meer uitkeringen en zou ze voordelen kunnen opstrijken in de gezondheidszorg. Moeder en dochter wilden samen een kind adopteren om dat proces te voorspoedigen.

De rechter verwijt de 44-jarige moeder het "afdwingen van fraude" bij haar dochter. Vanwege de incestueuze huwelijken moet de moeder in januari weer voorkomen. Er hangt Spann een celstraf van tien jaar boven het hoofd.